Хто покинув Холостяк 14 у 6 випуску від 21.11.2025: хто не отримав троянду

Хто покинув «Холостяк-14» у 6 випуску від 21 листопада

У 6 випуску «Холостяка-14» на СТБ емоції зашкалювали — і не лише через нові побачення чи несподівані вчинки героїнь. Цього разу Церемонія троянд стала справжнім випробуванням як для дівчат, так і для Тараса. Хто покинув «Холостяк-14» у 6 випуску від 21.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Хто покинув Холостяк 14 сезон у 6 випуску від 21.11.2025

Церемонія троянд у 6 випуску стала справжнім експериментом, адже дівчата були одягнені в унікальні сукні, які створювали одна для одної. Перед Церемонією кожна з дівчат мала написати кілька фраз на сукнях своїх конкуренток — від чесних характеристик до побажань. У результаті кожна героїня отримала своєрідний «портрет», нанесений словами просто на вбрання.

Напередодні Церемонії троянд Юлія зізналася, що цей вечір стане для неї надзвичайно складним. У відеозверненні до Тараса вона відкрито розповіла, що на проєкті їй дедалі важче, адже вона сильно сумує за сином і почувається відірваною від його життя. Холостяк вирішив поговорити з дівчиною особисто, щоб розібратися, як їй можна допомогти.

Під час розмови Юля пояснила, що річ не лише в рідких дзвінках до сина. Вона відчуває, що тут просто не має сил на якісне спілкування з дитиною, а сама атмосфера проєкту не дає їй ресурсу бути максимально включеною в материнство. Тарас запропонував знайти рішення та домовитись про можливість частіше телефонувати сину, однак Юля відповіла, що питання значно глибше — вона перестала відчувати емоційний баланс.

Окрім цього, дівчина зізналася, що їй здається, ніби Тарас не проявляє до неї достатнього інтересу. Холостяк був вражений такими думками й зізнався, що це прозвучало для нього «як відро холодної води на голову».

Попри довгу розмову та спроби знайти компроміс, Юля прийняла рішення покинути проєкт. «Але це не мій вибір, я так не хотів», — емоційно сказав Тарас уже після її виходу з проєкту.

У стані шоку та розчарування Холостяк прийшов на Церемонію троянд і чесно пояснив ситуацію іншим дівчатам. Тарас наголосив, що прийшов на проєкт за справжніми стосунками та не хоче, щоб хтось залишався тут із сумнівами.

«Якщо хтось прийшов сюди просто тому, що стало сумно, — давайте скажемо про це зараз, і я вас відпущу», – сказав Тарас дівчатам.

Попри емоційну Церемонію троянд, усі інші героїні отримали свої троянди, а єдиною, хто покинув «Холостяк-14» у 6 випуску від 21.11.2025 стала Юлія Коренюк.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ