Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 6 | 21.11.2025 | Сезон 14

Новий тиждень в українських Карпатах починається з романтичного й креативного побачення! Яким воно буде? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.

Тарас Цимбалюк вдруге запросив Надін на індивідуальне побачення, адже він хотів відверто з нею поговорити про те, що сталося минулої Церемонії троянд. Тоді дівчині не дісталося троянди, адже Тарас не зміг знайти її. Виявилось, що Надін була засмучена і тому не приєдналась до інших дівчат в автобусі. Тому Холостяк вирішив поспілкуватися наодинці, щоб уникнути непорозумінь. Яка творча взаємодія дозволить Тарасу й Надін налагодити приємну атмосферу? Як гра в асоціації їх зблизить? І чи справді Надін образилася на Тараса? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 6 випуск від 21.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 6 випуск 2 частина від 21.11.2025