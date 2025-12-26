Проєкти
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 11 випуск частина 1 від 26.12.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 11 випуск 1 частина - ефір від 26 грудня 2025 на сайті СТБ
Випуск 11 | 26.12.2025 | Сезон 14

Фінальний тиждень проєкту Холостяк починається з дня заземлення – часу тиші, спокою та уважності до власних відчуттів. З ким у Тараса Цимбалюка співпадає бачення вихідного без поспіху? Дізнайтеся просто зараз.

Григорій Решетник пропонує Надін, Ірі та Насті провести день із Тарасом у форматі, який кожна з них обирає сама: сніданок, обід чи вечеря. Героїні можуть провести з Холостяком три години, якщо беруть організацію зустрічі на себе, або довірити планування йому та присвятити цій зустрічі півтори години. Які рішення ухвалять героїні та з ким Тарас Цимбалюк відчує найбільшу гармонію? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон 11 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 11 випуск 2 частина від 26.12.2025

