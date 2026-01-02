Проєкти
Холостяк
Зважені та щасливі
МастерШеф
Супермама
Смак дитинства
Серіали
К.О.Д
Сліпа
ДНК. Свої
Один за всіх
Холостяк
Холостяк 14 сезон випуск 12 частина 3 від 02.01.2026
02.01.2026

У святковому спецвипуску Тарас Цимбалюк відверто розповість, як змінилося його життя після завершення проєкту Холостяк. Які внутрішні рішення й роздуми стали для нього важливими під час знімань? І що цей досвід дав йому поза камерами? Дивіться у проєкті Холостяк 12 випуск.

Григорій Решетник запросив до студії Надін, щоб нарешті обговорити головне запитання, яке цікавить всю країну. Після фіналу Надін і Тарас продовжили свою історію кохання поза камерами. Яким був цей час для пари? І чи залишаються Тарас і Надін разом сьогодні? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 12 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 12 випуск від 02.01.2026

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

