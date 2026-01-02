| 02.01.2026 |

Дивіться Холостяк 14 сезон 12 випуск, щоб дізнатися, як змінилося життя героїнь після проєкту!

Першими розкажуть про своє життя Оксана, Оля та Даша. Чи вдалося Оксані здійснити плани, про які вона говорила ще під час знімань? Хто підтримав Олю в складні моменти її життя? І як Даша навчилася зберігати внутрішню опору після досвіду публічності? Дивіться у проєкті Холостяк 2025.

Також глядачі побачать Ірочку – героїню, яка завдяки своїй безпосередності, відкритості та щирості завоювала справжню народну любов. Як склалося її життя після проєкту? Чим вона живе сьогодні й у чому знаходить натхнення? Всі відповіді – у святковому спецвипуску Холостяк 14 сезон.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 12 випуск від 02.01.2026

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 12 випуск 2 частина від 02.01.2026