Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 10 | 19.12.2025 | Сезон 14

Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 10 випуск! Цей тиждень стає особливо важливим для героїнь, адже вони познайомляться з найріднішими людьми Тараса Цимбалюка. Для Холостяка родина є справжньою опорою, тому думка близьких має для нього особливу цінність. Саме тому Тарас запрошує героїнь до Корсуня-Шевченківського – міста свого дитинства, де сформувалися його життєві цінності.

Коли Іра приїхала в рідне місто Тараса, він відразу відкрив їй своє особливе місце – сімейний город. Для його родини спільна праця завжди була символом єдності та близькості. Тому саме тут Іра познайомиться з мамою Тараса, Тетяною Василівною, і між ними відбудеться відверта розмова. Чому ця зустріч буде дуже емоційною? І як пройде знайомство Іри з батьком і сестрою Тараса? Дивіться проєкт Холостяк 2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 10 випуск 2 частина від 19.12.2025