Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025 частина 2 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 11 випуск частина 2 від 26.12.2025.
Холостяк Сезон 14 Випуск 11 Холостяк 14 сезон випуск 11 частина 2 від 26.12.2025
Випуск 11 | 26.12.2025 | Сезон 14

Напередодні фінальної церемонії Тарас Цимбалюк вирушає до Львова, щоб провести окремий день із кожною з героїнь, з якими його поєднує найглибший емоційний зв’язок. Ці зустрічі стануть можливістю побути разом, згадати найтепліші моменти, прожиті у проєкті Холостяк 2025, і створити нові спогади.

Також Тарас разом із кожною героїнею торкнеться важливих тем, без яких неможливо уявити зрілі та здорові стосунки. Символічні повітряні кулі стають приводом для щирих розмов про цінності, довіру, підтримку й бачення спільного майбутнього. Чи допоможуть Тарасу ці дні у Львові остаточно почути своє серце та відчути готовність до фінального вибору? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 11 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 11 випуск 3 частина від 26.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

