| 02.01.2026 |

Для багатьох героїнь Холостяк став не лише шляхом до стосунків, а й простором для нових знайомств, підтримки та щирої жіночої близькості. Чия дружба продовжується після вимкнення камер? Дивіться у проєкті Холостяк 2025.

У студії героїні відверто говоритимуть про дружбу, яка склалася під час знімань. Хто зміг пронести це тепло в реальне життя й досі спілкується, підтримує одна одну та залишається на зв’язку? А чиї стосунки не отримали продовження після повернення до звичного ритму життя? І чому так сталося? Усе покаже заключний епізод Холостяк. Життя після проєкту.

Окремою історією у випуску стане шлях вчительки Яни – героїні, для якої участь у проєкті була внутрішнім викликом. Чи вдалося їй зруйнувати стереотипи про свою професію? І як колеги та учні відреагували на її рішення долучитися до проєкту? Дивіться святковий спецвипуск Холостяк, щоб дізнатися більше про історії, які продовжилися за межами камер.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 12 випуск від 02.01.2026

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 12 випуск 3 частина від 02.01.2026