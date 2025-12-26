Проєкти
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025 частина 3 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 11 випуск частина 3 від 26.12.2025.
Холостяк Сезон 14 Випуск 11
Випуск 11 | 26.12.2025 | Сезон 14

Настав час фінального вибору Тараса Цимбалюка! Перед вирішальним рішенням Холостяк разом із героїнями знову проживе історії, які народжувалися й розвивалися впродовж усього проєкту.

Тарас зануриться в спогади про шлях, що розпочався з першої вечірки знайомства й поступово наповнювався спільними моментами, відвертими розмовами та важливими відкриттями з обома героїнями. Вони пригадають перші побачення, щасливі миті та складні періоди, коли обставини віддаляли, але внутрішній зв’язок знову приводив до зближення. Кожна з них відкривала Холостяку свій світ по-своєму, і з кожною склалася унікальна, неповторна історія. Проте тепер Тарасу Цимбалюку належить зробити фінальний вибір – чесно й усвідомлено. Яким буде його рішення? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 11 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025

