Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 2 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 5 випуск частина 2 від 14.11.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 5 випуск 2 частина - ефір від 14 листопада 2025 на сайті СТБ
Випуск 5 | 14.11.2025 | Сезон 14

Тарас Цимбалюк запросив Яну, Валерію й Оксану на спільне побачення, щоб разом підкорити вершину гори Синяк! Як ця мандрівка всіх зблизить? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025.

Після сходження на Синяк Холостяк разом із героїнями вирушив на пікнік у горах, де можна відпочити, подивитися на захід сонця і бути по-справжньому відвертими. Тарас хотів окремо поспілкуватися з кожною дівчиною, щоб дізнатися про них більше. Хто зважиться поділитися найособистішим? А з ким Тарас зустріне захід сонця? Усе покаже проєкт Холостяк 2025.

Також цього тижня Тарас Цимбалюк запросив двох інших героїнь на побачення зі стихією. Ці дівчата не звикли до екстриму, а життя в наметах стало для них викликом. Саме тому Холостяку цікаво: чи зможуть вони довіритися й розслабитися поруч із ним навіть у неочікуваних умовах? Чи вдасться їм вийти за межі комфорту? Усе покаже проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 5 випуск 3 частина від 14.11.2025

