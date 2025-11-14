Холостяк 14 сезон 5 випуск дивитись онлайн від 14.11.2025

Проєкти
Попереду тиждень дикої природи Карпат, пристрасті й стосунків без прикрас! Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025.

Українські Карпати є місцем сили для Тараса Цимбалюка, і саме сюди він запросив героїнь у новому випуску проєкту Холостяк. Цього тижня героїням доведеться вийти із зони комфорту, адже на них чекають життя в наметах, прогулянки в горах, готування на відкритому вогні й неймовірна краса дикої природи. Проте природа не тільки надихає, а й випробовує. Холостяк вірить: коли людина виходить із зони комфорту, їй складно ховати своє справжнє обличчя за маскою. Хто відкриється Тарасові з несподіваної сторони? Як дівчата пройдуть тест на людяність? І як екстремальний відпочинок у горах допоможе Тарасу й героїням відчути одне одного глибше? Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025

