Холостяк 14 сезон 5 випуск дивитись онлайн від 14.11.2025

Випуск 5 | 14.11.2025 | Сезон 14

Попереду тиждень дикої природи Карпат, пристрасті й стосунків без прикрас! Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025.

Українські Карпати є місцем сили для Тараса Цимбалюка, і саме сюди він запросив героїнь у новому випуску проєкту Холостяк. Цього тижня героїням доведеться вийти із зони комфорту, адже на них чекають життя в наметах, прогулянки в горах, готування на відкритому вогні й неймовірна краса дикої природи. Проте природа не тільки надихає, а й випробовує. Холостяк вірить: коли людина виходить із зони комфорту, їй складно ховати своє справжнє обличчя за маскою. Хто відкриється Тарасові з несподіваної сторони? Як дівчата пройдуть тест на людяність? І як екстремальний відпочинок у горах допоможе Тарасу й героїням відчути одне одного глибше? Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 на сайті СТБ.

