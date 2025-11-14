Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 5 | 14.11.2025 | Сезон 14

Одна з героїнь проєкту Холостяк була найініціативнішою під час вікторини, що стосувалась фактів із життя Тараса Цимбалюка. Який особливий приз для неї підготував Григорій Решетник? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон.

З кожним випуском Тарасові все складніше ухвалювати рішення, хто з героїнь залишить проєкт, адже кожна залишила слід у його серці. Щоб підтримати Холостяка, Григорій запропонував йому переглянути відеозвернення від дівчат, що б допомогло краще зрозуміти їхні почуття.

Церемонія троянд відбудеться серед розмаїття гірських трав і квітів на полонині, що створюватиме надзвичайно романтичну атмосферу. З ким Холостяк захоче окремо поспілкуватися під час церемонії? І чи встигне Тарас приділити час кожній дівчині, якщо природа внесе свої корективи? Дивіться Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025