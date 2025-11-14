Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 5 | 14.11.2025 | Сезон 14

Тарас і героїні вирушають у саме серце Карпат, щоб зблизитися в екстремальних умовах дикої природи! Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 на сайті СТБ.

У 5 випуску Холостяк запросив героїнь у своє місце сили – Карпати. Тарас Цимбалюк любить авантюризм, тому він хоче дізнатись, як поведуть себе дівчата без звичного комфорту. На них чекає наметове містечко, похідні умови й екстремальні побачення, які допоможуть зірвати всі маски й бути відвертими одне з одним.

Перший день починається з подорожі до лісу: дівчата беруть лише найнеобхідніше та проходять завдання на шляху до наметового містечка. Кому вдасться найлегше адаптуватися до нових умов? А хто відразу відчує себе не у своїй стихії? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 5 випуск 2 частина від 14.11.2025