Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 5 випуск частина 1 від 14.11.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 5 випуск 1 частина - ефір від 14 листопада 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 5 частина 3 від 14.11.2025

 Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 5 частина 2 від 14.11.2025

 Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 4 частина 1 від 07.11.2025

 Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 4 частина 2 від 07.11.2025

 Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 4 частина 3 від 07.11.2025

 Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 3 частина 3 від 31.10.2025
Холостяк Сезон 14 Випуск 5 Холостяк 14 сезон випуск 5 частина 1 від 14.11.2025
Випуск 5 | 14.11.2025 | Сезон 14

Тарас і героїні вирушають у саме серце Карпат, щоб зблизитися в екстремальних умовах дикої природи! Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025 на сайті СТБ.

У 5 випуску Холостяк запросив героїнь у своє місце сили – Карпати. Тарас Цимбалюк любить авантюризм, тому він хоче дізнатись, як поведуть себе дівчата без звичного комфорту. На них чекає наметове містечко, похідні умови й екстремальні побачення, які допоможуть зірвати всі маски й бути відвертими одне з одним.

Перший день починається з подорожі до лісу: дівчата беруть лише найнеобхідніше та проходять завдання на шляху до наметового містечка. Кому вдасться найлегше адаптуватися до нових умов? А хто відразу відчує себе не у своїй стихії? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 5 випуск від 14.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 5 випуск 2 частина від 14.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати