Холостяк

Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 2 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 4 випуск частина 2 від 07.11.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 4 випуск 2 частина - ефір від 07 листопада 2025 на сайті СТБ
Холостяк Сезон 14 Випуск 4 Холостяк 14 сезон випуск 4 частина 2 від 07.11.2025
Випуск 4 | 07.11.2025 | Сезон 14

Спільні побачення – це особливі зустрічі, які стають справжніми випробуваннями як для Холостяка, так і для героїнь. Як вони пройдуть цього тижня? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025.

Історія про маленького принца спонукає замислитися над важливими питаннями – любові, дружби, відповідальності та поваги. Проте цього разу Тарас Цимбалюк запросив трьох героїнь на спільне побачення, щоб поговорити про турботу про довкілля. Вони вирушать на Труханів острів, щоб разом прибрати територію та поспілкуватися. Аби додати мотивації, Тарас пообіцяв сюрприз тій, хто збере найбільше сміття. Хто це буде? І хто з дівчат отримає троянду після зустрічі? Все покаже Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 4 випуск 3 частина від 07.11.2025

