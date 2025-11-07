Холостяк 14 сезон 4 випуск дивитись онлайн від 07.11.2025

Проєкти
Холостяк
Холостяк 14 сезон випуск 4 від 07.11.2025
Випуск 4 | 07.11.2025 | Сезон 14

Розмова про важливі речі в сяйві тисячі зірок! Як історія про маленького принца допоможе героям краще пізнати одне одного? Дивіться Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 на сайті СТБ.

У 4 випуску проєкту Тарас Цимбалюк вирішив створити таку атмосферу, яка б допомогла йому й героїням зблизитись. А допоможе йому в цьому казка «Маленький принц», яка має особливе значення для Холостяка. Цього тижня Тарас і героїні розкриватимуть душу одне перед одним під зірками, дбатимуть про довкілля й робитимуть складний вибір, який поставить під сумнів подальшу участь у проєкті однієї з дівчат. Нові конфлікти, повернення однієї з героїнь і розмови про важливе – дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025

