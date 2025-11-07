Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 4 | 07.11.2025 | Сезон 14

Під час Церемонії троянд Надін отримала від Тараса не лише троянду, а й запрошення на побачення. Що на неї чекає? Дивіться Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 на сайті СТБ.

Усі побачення цього тижня Тарас Цимбалюк вирішив пов’язати зі своєю улюбленою історією – казкою Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Спочатку Холостяк запросив Надін на зустріч у київському планетарії. Тарасові хотілося б більше дізнатися про життя дівчини. Як зірки посприяють їхній щирій розмові? У який момент життя Надін втратила себе? І яка людина в житті Тараса була для нього зіркою, яку він втратив? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 4 випуск 2 частина від 07.11.2025