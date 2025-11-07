Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 4 випуск частина 3 від 07.11.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 4 випуск 3 частина - ефір від 07 листопада 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 4 частина 1 від 07.11.2025

 Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 4 частина 2 від 07.11.2025

 Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 3 частина 3 від 31.10.2025

 Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 3 частина 2 від 31.10.2025

 Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 3 частина 1 від 31.10.2025

 Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 2 частина 1 від 24.10.2025
Холостяк Сезон 14 Випуск 4 Холостяк 14 сезон випуск 4 частина 3 від 07.11.2025
Випуск 4 | 07.11.2025 | Сезон 14

Церемонія троянд також присвячена темі турботи про навколишній світ! Яке креативне завдання мають виконати героїні цього разу? Дивіться Холостяк 14 сезон.

Перед Церемонією Григорій Решетник розповів дівчатам про цінну ініціативу – апсайклінг. У всьому світі люди не просто викидають вживані речі, а вдосконалюють і трансформують їх, надаючи друге життя. Такий підхід допомагає не лише створити стильні речі, а й подбати про довкілля. Григорій запропонував героїням проєкту Холостяк 2025 долучитися до цього чудового руху та власноруч створити вбрання для Церемонії троянд! Як дівчата проявлять свою креативність? Дивіться Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати