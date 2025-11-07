Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 4 | 07.11.2025 | Сезон 14

Церемонія троянд також присвячена темі турботи про навколишній світ! Яке креативне завдання мають виконати героїні цього разу? Дивіться Холостяк 14 сезон.

Перед Церемонією Григорій Решетник розповів дівчатам про цінну ініціативу – апсайклінг. У всьому світі люди не просто викидають вживані речі, а вдосконалюють і трансформують їх, надаючи друге життя. Такий підхід допомагає не лише створити стильні речі, а й подбати про довкілля. Григорій запропонував героїням проєкту Холостяк 2025 долучитися до цього чудового руху та власноруч створити вбрання для Церемонії троянд! Як дівчата проявлять свою креативність? Дивіться Холостяк 14 сезон 4 випуск від 07.11.2025.

