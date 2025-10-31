Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 3 | 31.10.2025 | Сезон 14

До чого призведе перший конфлікт поза камерами? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025. Важливі розмови, аромати відчуттів і нові кроки до взаємності – усе це вже чекає на вас.

Настав час для першого побачення наодинці! Григорій Решетник передав Дар’ї листа від Холостяка, де він запропонував краще відчути одне одного. Тарас Цимбалюк запросив героїню на зустріч, де вони разом створять унікальні парфуми – відображення одне одного. Які відчуття пробудять ці аромати? І як відкритість допоможе Дар’ї озвучити важливу для неї тему? Дивіться Холостяк 2025.

Тим часом у будинку сталося дещо несподіване. Виявляється, деякі героїні посварилися поза камерами, а вранці між ними знову розгорівся конфлікт. Що стало причиною суперечки? І чому після неї одна з дівчат вирішить покинути проєкт? Все покаже Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 3 випуск 3 частина від 31.10.2025