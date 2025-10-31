Video: Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025 частина 3 дивитись онлайн
Церемонія троянд – завжди хвилюючий момент для героїнь і самого Холостяка. Чи допоможуть світлини на тему відвертості Тарасу Цимбалюку відчути, з ким він хоче розвивати стосунки? Дивіться Холостяк 14 сезон.
Ще до церемонії ведучий Григорій Решетник запропонував героїням зробити фото, яке б відобразило їхнє розуміння відвертості. Коли ж вони прибули на церемонію, то опинилися в галереї, наповненій світлинами, які стали відбитками їхньої душі. Яке послання заклали героїні у свої фото? З ким Тарас Цимбалюк захоче окремо поспілкуватися? Як він відреагує на несподіване рішення однієї з героїнь залишити проєкт? Дивіться Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025.
Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски
Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025