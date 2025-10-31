Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк
Дивіться також
Холостяк 14 сезон 3 випуск дивитись онлайн від 31.10.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 3 частина 3 від 31.10.2025

 Холостяк 14 сезон 3 випуск дивитись онлайн від 31.10.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 3 частина 2 від 31.10.2025

 Холостяк 14 сезон 3 випуск дивитись онлайн від 31.10.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 3 частина 1 від 31.10.2025
Холостяк Випуск 3 Холостяк 14 сезон випуск 3 від 31.10.2025
Випуск 3 | 31.10.2025 | Сезон 14

Від перших побачень до перших конфліктів, через які одна з героїнь зробить неочікуваний вибір – піти з проєкту! Дивіться Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025.

Після заселення героїні проєкту Холостяк 2025 зустрілися з Григорієм Решетником, який здивував їх приємною новиною. Раз на тиждень у будинку відбуватиметься зустріч Жіночого клубу, де дівчата навчатимуться різноманітних практик із професіоналами, а також зможуть відверто поспілкуватися й поділитися особистими історіями. Як пройде перше спілкування в Жіночому колі? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон.

Тим часом троє інших героїнь вирушають на театральне побачення з Тарасом Цимбалюком. Холостяк хоче більше дізнатися про дівчат, тому він запропонував їм зіграти разом із ним в етюдах. Як героїні розкриються? І кого зі своїх близьких друзів Тарас попросив поспілкуватися з героїнями? Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати