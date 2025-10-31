Холостяк 14 сезон 3 випуск дивитись онлайн від 31.10.2025

Випуск 3 | 31.10.2025 | Сезон 14

Від перших побачень до перших конфліктів, через які одна з героїнь зробить неочікуваний вибір – піти з проєкту! Дивіться Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025.

Після заселення героїні проєкту Холостяк 2025 зустрілися з Григорієм Решетником, який здивував їх приємною новиною. Раз на тиждень у будинку відбуватиметься зустріч Жіночого клубу, де дівчата навчатимуться різноманітних практик із професіоналами, а також зможуть відверто поспілкуватися й поділитися особистими історіями. Як пройде перше спілкування в Жіночому колі? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон.

Тим часом троє інших героїнь вирушають на театральне побачення з Тарасом Цимбалюком. Холостяк хоче більше дізнатися про дівчат, тому він запропонував їм зіграти разом із ним в етюдах. Як героїні розкриються? І кого зі своїх близьких друзів Тарас попросив поспілкуватися з героїнями? Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025 на сайті СТБ.

