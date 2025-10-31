Проєкти
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 3 випуск частина 1 від 31.10.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 3 випуск 1 частина - ефір від 31 жовтня 2025 на сайті СТБ
Випуск 3 | 31.10.2025 | Сезон 14

Новий тиждень проєкту Холостяк почнеться з потрійного побачення й відкриття Жіночого клубу! Готові дізнатися особисті історії героїнь? Дивіться Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025.

Після заселення Григорій Решетник поділився приємною новиною. Щотижня героїні спілкуватимуться в Жіночому клубі – просторі відвертих розмов і особистих відкриттів. Тут дівчата зможуть поділитися досвідом, більше розкритися й навчитися цікавих практик завдяки запрошеним експертам. Якою буде перша практика і як вона допомагає будувати екологічні стосунки? Дивіться Холостяк 2025

Поки дівчата спілкуються в жіночому колі, троє героїнь вирушили на побачення до театру, щоб більше дізнатися про акторське життя Тараса. Холостяк вирішив показати внутрішню кухню акторства, бо в минулих стосунках його обраниця не змогла до кінця прийняти цей бік його життя. Яким є закулісся роботи акторів? І які аспекти можуть негативно впливати на їхнє особисте життя? Як героїні зіграють у театральних етюдах, щоб спробувати себе в сценічному просторі поруч із Тарасом? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 3 випуск від 31.10.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 3 випуск 2 частина від 31.10.2025

