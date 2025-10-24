Проєкти
Video: Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 2 випуск частина 1 від 24.10.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 2 випуск 1 частина - ефір від 24 жовтня 2025 на сайті СТБ
Випуск 2 | 24.10.2025 | Сезон 14

Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025! Тарас Цимбалюк почав вечірку з відвертого зізнання. Він не хоче, щоб інші бачили в ньому лише актора. Тарас прагне бути собою – чоловіком, який хвилюється так само, як і дівчата, і шукає справжнє кохання. Холостяк попросив героїнь бути так само чесними. Чи зможуть вони відкритися з допомогою створення кіноафіш про своє життя? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 2025.

Також у цьому випуску героїні візьмуть участь у двох ігрових активностях, щоб краще пізнати одна одну. Як вони відповідатимуть на відверті й несподівані запитання від Григорія Решетника? І які цікаві факти розкажуть про своє життя? Дивіться Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 2 випуск 2 частина від 24.10.2025

