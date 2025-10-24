Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 2 | 24.10.2025 | Сезон 14

Щоб краще розкрити себе, героїні створять кіноафіші за допомогою штучного інтелекту. Для цього їм потрібно вибрати назву кіно, його слоган, вікову категорію, жанр, дату прем’єри й ілюстрацію, яка стане візуалізацією внутрішнього світу або прагнень. Хтось створив мрійливі й казкові постери мелодрам, хтось зобразив впевнених і сильних героїнь, а інші здивували несподіваними рішеннями. Які кіноафіші розкрили своїх власниць із несподіваного боку? Чому афіша Холостяка здивувала героїнь? І хто залишить проєкт ще до завершення кіновечірки? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025.

