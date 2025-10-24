Проєкти
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
Всі проєкти
Холостяк

Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025 частина 2 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 2 випуск частина 2 від 24.10.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 2 випуск 2 частина - ефір від 24 жовтня 2025 на сайті СТБ
Холостяк Сезон 14 Випуск 2
Випуск 2 | 24.10.2025 | Сезон 14

Дивіться онлайн проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025, щоб дізнатися більше про героїнь нового сезону!

Щоб краще розкрити себе, героїні створять кіноафіші за допомогою штучного інтелекту. Для цього їм потрібно вибрати назву кіно, його слоган, вікову категорію, жанр, дату прем’єри й ілюстрацію, яка стане візуалізацією внутрішнього світу або прагнень. Хтось створив мрійливі й казкові постери мелодрам, хтось зобразив впевнених і сильних героїнь, а інші здивували несподіваними рішеннями. Які кіноафіші розкрили своїх власниць із несподіваного боку? Чому афіша Холостяка здивувала героїнь? І хто залишить проєкт ще до завершення кіновечірки? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 2 випуск 3 частина від 24.10.2025

