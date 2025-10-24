Холостяк 14 сезон 2 випуск дивитись онлайн від 24.10.2025

Проєкти
Холостяк
Холостяк Випуск 2 Холостяк 14 сезон випуск 2 від 24.10.2025
Випуск 2 | 24.10.2025 | Сезон 14

Приєднуйтеся до кіновечірки з Тарасом Цимбалюком! Як пройде прем’єра проєкту Холостяк? І які нові дівчата приїдуть на вечірку? Дивіться проєкт СТБ Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025.

Ще у першому випуску Тарас Цимбалюк створив кіноафішу, яка репрезентує його життя. Дівчата очікували побачити щось пов’язане з його акторською діяльністю, проте вибір Тараса їх здивував. Він хоче відійти від амплуа відомого актора й бути живою людиною – щирою, справжньою й емоційною. Тарас поділився, що теж хвилюється і прагне побудувати справжні стосунки. Також Холостяк сподівається, що дівчата також можуть розкритися, а Григорій Решетник надав їм таку можливість! Які власні кіноафіші створять учасниці кіновечірки? Які з них здивують Тараса найбільше? І хто залишить вечірку ще до початку церемонії троянд? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025

