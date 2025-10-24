Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 2 | 24.10.2025 | Сезон 14

Настала головна подія, яку чекали всі, – перша церемонія троянд сезону! Дізнайтеся, яке рішення ухвалив Тарас Цимбалюк – дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон.

Церемонія троянд завжди повна емоцій та очікувань як для Холостяка, так і для героїнь. Після спілкування на особистих і спільних зустрічах кожна з них відкрилася по-своєму. Усі героїні – сильні, яскраві й щирі, проте цього вечора Тарасові доведеться обрати, кому вручити червону троянду, а хто завершить участь у проєкті. Які висновки зробив Тарас після знайомства і вечірки? І хто з героїнь отримає троянду? Дивіться Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 2 випуск від 24.10.2025