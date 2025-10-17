Проєкти
Video: Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 1 випуск частина 1 від 17.10.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 1 випуск 1 частина - ефір від 17 жовтня 2025 на сайті СТБ
Випуск 1 | 17.10.2025 | Сезон 14

Найромантичніша прем’єра країни починається просто зараз! Дивіться Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

Тарас Цимбалюк уперше зустрічає героїнь проєкту на червоній доріжці. Але в цьому сезоні Холостяк спочатку пізнаватиме їхній внутрішній світ, тому на нього чекають знайомства наосліп. Григорій Решетнік запропонував героїням проєкту виконати цікаві завдання, які допоможуть їм більше розкритися перед зустріччю з Холостяком. Завданням для першої четвірки героїнь проєкту Холостяк стане написання свого життєвого кредо. Сам Тарас дотримується кредо, якого його навчив дідусь. Ця крилата фраза настільки для нього важлива, що Холостяк навіть зробив татуювання із нею. А що є життєвим орієнтиром для героїнь? Які сенси вони відкриють на старті проєкту? Дивіться в Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 1 випуск 2 частина від 17.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

