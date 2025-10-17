Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Холостяк
Холостяк 14 сезон 1 випуск дивитись онлайн від 17.10.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 1 частина 1 від 17.10.2025

 Холостяк 14 сезон 1 випуск дивитись онлайн від 17.10.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 1 частина 2 від 17.10.2025

 Холостяк 14 сезон 1 випуск дивитись онлайн від 17.10.2025
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 1 частина 3 від 17.10.2025
Холостяк Випуск 1 Холостяк сезон 14 випуск 1 від 17.10.2025
Випуск 1 | 17.10.2025 | Сезон 14

Проєкт Холостяк повертається з новою історією пошуку кохання, щирості та взаємного відкриття! Як пройде зустріч усіх героїв на червоній доріжці? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

Герой нового сезону проєкту Холостяк – відомий український актор Тарас Цимбалюк! В особистому житті Тарас пройшов крізь складні моменти, які стали для нього важливим досвідом. Проте сьогодні він відкритий до нових стосунків, в яких обидва можуть бути самими собою. Чи вдасться Холостяку відчути той зв'язок, якого він шукає? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон.

Григорій Решетник запропонував Тарасові знайомитися з героїнями проєкту наосліп, щоб скласти перше враження з доторку до їхнього внутрішнього світу. Як подарунки, життєві кредо, щирі емоції й навіть аромати парфумів допоможуть героям проєкту краще пізнати одне одного? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

