Холостяк 14 сезон 1 випуск дивитись онлайн від 17.10.2025

Випуск 1 | 17.10.2025 | Сезон 14

Проєкт Холостяк повертається з новою історією пошуку кохання, щирості та взаємного відкриття! Як пройде зустріч усіх героїв на червоній доріжці? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

Герой нового сезону проєкту Холостяк – відомий український актор Тарас Цимбалюк! В особистому житті Тарас пройшов крізь складні моменти, які стали для нього важливим досвідом. Проте сьогодні він відкритий до нових стосунків, в яких обидва можуть бути самими собою. Чи вдасться Холостяку відчути той зв’язок, якого він шукає? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон.

Григорій Решетник запропонував Тарасові знайомитися з героїнями проєкту наосліп, щоб скласти перше враження з доторку до їхнього внутрішнього світу. Як подарунки, життєві кредо, щирі емоції й навіть аромати парфумів допоможуть героям проєкту краще пізнати одне одного? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски