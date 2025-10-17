Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 1 | 17.10.2025 | Сезон 14

Дивовижні знайомства наосліп продовжуються! Та що робити, якщо знайомство під відкритим небом несподівано перериває дощ? Саме в такій ситуації опиняються Тарас Цимбалюк і героїні проєкту Холостяк. Незважаючи на примхи погоди, кожна з них знаходить свій спосіб зробити перший крок до знайомства завдяки аромату. Саме тому дівчата передають Тарасу хустинки з улюбленими парфумами, відкриваючи частинку свого внутрішнього світу без слів. Який аромат найбільше запам’ятається Тарасу? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон.

Ще одним несподіваним форматом знайомства стануть відверті аудіозізнання. Чотири героїні відкриють свою «темну сторону». Які історії стануть точкою відліку для глибшої розмови та емоційного зв’язку? Дивіться Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

