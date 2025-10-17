Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 1 | 17.10.2025 | Сезон 14

Знайомство з допомогою подарунків, кіно під відкритим небом і таємна зустріч у тату-салоні! Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025, щоб познайомитися з новими героїнями!

У минулих сезонах проєкту Холостяк героїні нерідко розкривали свою особистість через подарунки. Але цього разу все буде інакше: чотири нові героїні передають свої дарунки анонімно. Чийсь подарунок став символом її таланту, хтось натякнув на особисту історію, а інші дарунки також стали жестами, які кажуть про важливе без слів. Який подарунок найбільше заінтригував Тараса Цимбалюка? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон.

Одна з героїнь проєкту запросить Тараса Цимбалюка на побачення в імпровізованому тату-просторі, а також запропонує йому разом із нею набити татуювання. Чи погодиться Холостяк на цю авантюру? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон 1 випуск від 17.10.2025.

