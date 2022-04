Нікіта Добринін повернувся на військову службу до Києва

Практично з перших днів повномасштабної війни в Україні Нікіта Добринін записався до лав тероборони, почав вести активну волонтерську діяльність і допомагати українцям. Але щоб і надалі мати можливість усе це робити, телеведучому треба було подбати про безпеку дружини і сина. Тож Нікіта відвіз Дашу і Лева на захід України, а сам повернувся захищати Київ.

Екс-Холостяк Нікіта Добринін повернувся на службу до тероборони Києва. Телеведучий відвіз Дашу Квіткову із сином Левом у безпечне місце, після чого поїхав назад до столиці. Наразі Нікіта, як і раніше, продовжує захищати нашу країну.

Нікіта Добринін ні на мить не сумнівається, що перемога настане вже зовсім скоро, і буде вона, звісно ж, за Україною.

Віримо у наших захисників! Слава Україні!

