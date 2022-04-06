Никита Добрынин вернулся на военную службу в Киев

Практически с первых дней полномасштабной войны в Украине Никита Добрынин записался в ряды теробороны, начал вести активную волонтерскую деятельность и помогать украинцам. Но чтобы и дальше иметь возможность все это делать, телеведущему нужно было позаботиться о безопасности жены и сына. Поэтому Никита отвез Дашу и Льва на запад Украины, а сам вернулся защищать Киев.

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Экс-Холостяк Никита Добрынин вернулся на службу в тероборону Киева. Телеведущий отвез Дашу Квиткову с сыном Львом в безопасное место, после чего уехал обратно в столицу. Сейчас Никита, как и прежде, продолжает защищать нашу страну.

«Война продолжается. У нее нет более легких периодов, и в Киев еще рано возвращаться, об этом говорит и наш мэр Виталий Кличко. Здесь я был в самый активный месяц войны, здесь я и сейчас. И именно сейчас в который раз понимаю: самое ценное, что у нас есть, — семья. Когда все в безопасности, можно со спокойной душой быть на позициях и дальше защищать наши земли. Трудно ли без жены и малого рядом? Да. Как и тысячам мужчин и женщин, которые воюют. Но это дополнительный стимул к победе и скорейшему возвращению всех домой», — поделился телеведущий.

Никита Добрынин ни на секунду не сомневается, что победа наступит уже совсем скоро, и будет она, конечно же, за Украиной.

Верим в наших защитников! Слава Украине!

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