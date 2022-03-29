Уже больше месяца Украина дает мощный отпор российским оккупантам на собственной территории. Каждый украинец самоотверженно и с большой любовью защищает нашу страну как физически, так и на информационном уровне. И то, и другое делает экс-Холостяк, телеведущий Никита Добрынин. Кроме того, что он присоединился к рядам теробороны, Никита ведет активную волонтерскую деятельность и помогает украинцам, оказавшимся в беде.

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«Я отлично помню 24 февраля. С тех пор каждый день кажется 24-ым февраля… До сих пор теряюсь в датах. Помню, была спокойная ночь, но в 4:30―5:00 утра мы очнулись от взрывов и яркого света на горизонте. Выглянули из окна нашего дома и вспомнили тревожные новости о возможном вторжении россии в Украину накануне. Честно говоря, до последнего не могли поверить, что подобное действительно могло случиться в 21 веке.

Мы поняли, что нет времени наблюдать, быстро забрали самые необходимые вещи, малыша и уехали из дома. Размышляли, что, возможно, ради покоя жены и Льва стоит сразу отправиться подальше от города, но опасность могла найти нас где угодно. Поэтому решили ехать к родственникам, чтобы спланировать дальнейшие действия. В тот момент меня переполняло беспокойство за мою семью.

Первые недели войны мы оставались в столице. Я видел все, что происходит в моей стране, и твердо решил не стоять в стороне. Хотелось защищать Украину, мою семью и делать все возможное, что в моих силах. На следующий день, устроив место для семьи и собравшись с мыслями, я записался в ряды теробороны. Вместе с ребятами мы осматривали территорию города, отслеживали диверсантов, проверяли машины. А уже через некоторое время, чтобы не подвергать Дашу и нашего маленького сына опасности, было принято сверхсложное решение ― отвезти их на запад Украины. Я понимал, что дорога опасна и мне нужно быть рядом с семьей, чтобы в случае необходимости защитить ее.

Кроме деятельности в теробороне, я занимаюсь помощью украинцам. Среди моих друзей очень много активных волонтеров, которые ездят по стране и развозят гуманитарную помощь. У меня, к тому же, огромная аудитория в инстаграме, которая служит важным ресурсом. В это сложное время мы в очередной раз убедились, что слово ― наше мощное оружие. Информационную войну на мировом уровне мы уже выиграли. Несмотря на всю жалкую пропаганду, распространяемую россией, нам удается доносить правду. Мое уважение и благодарность украинским журналистам, инфлюенсерам, медиа, всем работникам соцсетей, которые 24/7 объективно освещают все, что происходит в Украине. Я также активно взаимодействую с моей аудиторией, распространяю достоверную информацию, стараюсь как можно больше помогать. Счастлив, что у меня есть возможность защищать страну физически и информационно.

Одна из моих приоритетных задач ― поиск вещей для воинов ВСУ (бронежилетов, касок, одежды и т.д.). Также помогаю украинцам, оказавшимся в беде. Российская армия вывозит наших граждан из горячих точек против их воли в свою страну, держа в заложниках. Люди ищут способы связаться со своими родственниками и как-нибудь вернуться. Существуют специальные службы поддержки, которые этим занимаются. Я тоже пытаюсь решать эти вопросы. Быть полезным в разных аспектах.

Мою веру в победу Украины укрепляет наша ежедневная работа. То, как люди слаженно действуют на всех фронтах и насколько они мотивированы, ― это настоящее Божье чудо. У нас невероятное количество сил, энергии, желания уберечь нашу страну, быть с ней рядом в самые темные времена. Украинцы буквально голыми руками останавливают танки, ликвидируют вражескую технику и готовы на все ради своей Родины. Создается впечатление, что все эти 8 лет мы готовились, чтобы сейчас дать такой мощный отпор врагу и показать всему миру, на что мы способны ради свободы и нашей страны. Победа за нами».

#ДобріІсторії

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