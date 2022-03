Уже більше місяця Україна дає потужну відсіч російським загарбникам на власній території. Кожен українець самовіддано і з великою любов’ю захищає нашу державу як фізично, так і на інформаційному рівні. І те, й інше робить екс-Холостяк, телеведучий Нікіта Добринін. Окрім того, що він долучився до лав теороборони, Нікіта веде активну волонтерську діяльність та допомагає українцям, які опинилися в біді.

«Я чудово пам’ятаю 24 лютого. З того часу кожен день здається 24-им лютого… Досі гублюсь у датах. Пам’ятаю, була спокійна ніч, але о 4:30―5:00 ранку ми прокинулись від вибухів і яскравого світла на горизонті. Виглянули з вікна нашого будинку та згадали тривожні новини про можливе вторгнення росії в Україну напередодні. Чесно кажучи, до останнього не могли повірити, що подібне дійсно могло трапитись у 21 столітті.

Ми зрозуміли, що немає часу спостерігати, швидко зібрали найнеобхідніші речі, малого та виїхали з дому. Розмірковували, що, можливо, заради спокою дружини та Льва варто одразу податися подалі від міста, але небезпека могла знайти нас де завгодно. Тому вирішили їхати до родини, щоб спланувати подальші дії. У той момент мене переповнювало хвилювання за мою сім’ю.

Перші тижні війни ми залишались у столиці. Я бачив все, що відбувається у моїй країні, і твердо вирішив не стояти осторонь. Хотілося боронити Україну, мою сім’ю і робити все можливе, що є в моїх силах. На другий день, облаштувавши місце для родини та зібравшись із думками, я записався до лав тероборони. Разом з хлопцями ми оглядали територію міста, вистежували диверсантів, перевіряли автівки. А вже через деякий час, щоб не наражати Дашу та нашого маленького сина на небезпеку, ухвалили надскладне рішення ― відвезти їх на захід України. Я розумів, що дорога небезпечна і мені потрібно бути поруч із сім’єю, щоб у разі потреби захистити її.

Окрім діяльності в теробороні, я займаюсь допомогою українцям. Серед моїх друзів дуже багато активних волонтерів, які їздять країною і розвозять гуманітарну допомогу. У мене ж, до того, величезна аудиторія в інстаграмі, яка слугує важливим ресурсом. У цей складний час ми вкотре переконалися, що слово ― наша потужна зброя. Інформаційну війну на світовому рівні ми вже виграли. Незважаючи на всю жалюгідну пропаганду, яку поширює росія, нам вдається доносити правду. Моя повага і вдячність українським журналістам, інфлюенсерам, медіа, всім працівникам соцмереж, які 24/7 об’єктивно висвітлюють все, що відбувається в Україні. Я також активно взаємодію з моєю аудиторією, поширюю достовірну інформацію, стараюсь якомога більше допомагати. Щасливий, що у мене є змога захищати країну фізично та інформаційно.

Одне з моїх пріоритетних завдань ― пошук речей для воїнів ЗСУ (бронежилетів, касок, одягу тощо). Також допомагаю українцям, які опинилися в біді. Російська армія вивозить наших громадян із гарячих точок проти їхньої волі до своєї країни, тримаючи в заручниках. Люди шукають способи зв’язатися зі своїми родичами і якось повернутися. Існують спеціальні служби підтримки, які цим займаються. Я також намагаюсь вирішувати ці питання. Бути корисним в різних аспектах.

Мою віру в перемогу України зміцнює наша щоденна робота. Те, як люди злагоджено діють на всіх фронтах і наскільки вони вмотивовані, ― це справжнє Боже диво. У нас неймовірна кількість сил, енергії, бажання вберегти нашу країну, бути з нею поруч у найтемніші часи. Українці буквально голими руками зупиняють танки, ліквідовують ворожу техніку та ладні на все заради своєї Батьківщини. Складається враження, що всі ці 8 років ми готувалися, щоб зараз дати таку потужну відсіч ворогу і показати всьому світу, на що ми здатні заради свободи і нашої держави. Перемога за нами».

#ДобріІсторії

