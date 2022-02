Хто стали головними героями проєкту «Холостяк»-2022 за кордоном і в Україні?

Уже 4 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Холостяк». Цього разу шукати кохання в реаліті буде 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці. А хто ж стали Холостяками в інших країнах? Дізнайтеся в матеріалі.

«The Bachelor» — це реаліті, яке досягло величезного успіху. Проєкт уперше був показаний на американському телебаченні в 2002 році. Зараз же «Холостяк» транслюється в багатьох країнах світу. Хто ж стали героями проєкту за кордоном цьогоріч?

26 сезон проєкту «The Bachelor» очолив колишній футболіст і менеджер з продажу 28-річний Клейтон Ечард. Його батьки одружені вже 29 років, і саме таких стосунків прагне новий Холостяк. Крім того, відомо, що Клейтон брав участь у 18 сезоні американської версії проєкту «Холостячка», але тоді йому так і не вдалося знайти кохання в реаліті.

Холостяком 12 сезону в Німеччині став 29-річний Домінік Штукманн. За професією він IT-фахівець і підприємець. Зріст Домініка становить 190 см, а захопленнями Холостяка є настільний теніс, футбол і риболовля. Зйомки німецького «Холостяка» цього року пройдуть у сонячній Мексиці.

Холостяком 2022 року в Нідерландах став відомий ведучий, актор і блогер Томас ван дер Флюгт. Чоловікові 29 років, і він захоплюється активними видами спорту. Заявки на участь у новому сезоні «Холостяка» подали рекордна для Нідерландів кількість дівчат — 3500. Зйомки проєкту відбулися в Мексиці.

У 2022 році в Болгарії відбудеться прем’єра проєкту «Холостяк». Героєм 1 сезону стане 31-річний менеджер тренажерного залу і модель Віктор Стоянов. За його серце боротимуться 22 дівчини. Віктор вірить у кохання і готовий його зустріти на проєкті.

А прем’єра нового сезону українського «Холостяка» на чолі з Алексом Топольським відбудеться вже 4 березня о 19:00! Не пропустіть!

