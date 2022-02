З настанням весни на глядачів телеканалу СТБ чекає романтична прем’єра — 12 сезон реаліті «Холостяк». Шукати кохання на очах у всієї країни буде 32-річний бізнесмен Алекс Топольський, який побудував успішний бізнес в Америці. Перший випуск проєкту здивує кардинальними рішеннями Холостяка і новими правилами!

Як і раніше, знайомство головного героя з учасницями відбудеться у форматі Першої вечірки. Однак учинки Алекса будуть ризикованими і нестандартними. Відразу при знайомстві Холостяк порадує дівчат подарунками!

Та крім приємних сюрпризів на учасниць чекають і вельми несподівані… Уже на Першій вечірці Холостяк влаштує дівчатам перевірку, мета якої — дізнатися, чим же вони живуть у звичайному житті.

До того ж у 12 сезоні крім червоних троянд будуть і інші: жовта, рожева і біла. Що ж означають нові кольори? До чого готуватися дівчатам? І які ще нововведення влаштує Алекс?

Не пропустіть Першу вечірку 12 сезону проєкту «Холостяк» уже 4 березня о 19:00 на СТБ!

