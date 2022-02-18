Холостяк кардинально меняет правила: новые розы, подарки и проверки
С приходом весны зрителей телеканала СТБ ждет романтическая премьера — 12 сезон реалити «Холостяк». Искать любовь на глазах у всей страны будет 32-летний бизнесмен Алекс Топольский, построивший успешный бизнес в Америке. Первый выпуск проекта удивит кардинальными решениями Холостяка и новыми правилами!
Больше по теме: Что известно о новом Холостяке 12 сезона?
Как и прежде, знакомство главного героя с участницами состоится в формате Первой вечеринки. Однако поступки Алекса будут рискованными и нестандартными. Сразу при знакомстве Холостяк порадует девушек подарками!
Но помимо приятных сюрпризов, участниц ждут и весьма неожиданные… Уже на Первой вечеринке Холостяк устроит девушкам проверку, цель которой — узнать, чем же они живут в обычной жизни.
К тому же в 12 сезоне кроме красных роз будут и другие: желтая, розовая и белая. Что же означают новые цвета? К чему готовиться девушкам? И какие еще нововведения устроит Алекс?
Не пропустите Первую вечеринку 12 сезона проекта «Холостяк» уже 4 марта в 19:00 на СТБ!
Video: Холостяк кардинально меняет правила: новые розы, подарки и проверки
Больше по теме: «Холостяк»: 12 лучших свиданий от проекта