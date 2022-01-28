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Этой весной на СТБ состоится праздник настоящей любви! В романтическом реалити Холостяк 12 сезон Алекс Топольский откроет свое сердце и душу для того, чтобы по-настоящему влюбиться, найти женщину, которая будет понимать его с полуслова, и стать рядом с избранницей самым счастливым человеком в мире. Найдет ли Алекс Топольский любовь на проекте? Следите за романтическими приключениями холостяка вместе с нами – смотрите проект Холостяк 12 сезон скоро на СТБ.