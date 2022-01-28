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Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 1 від 28.05.2021...
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Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 2 від 28.05.2021...
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Холостяк 11 сезон. Життя після проєкту. Випуск 13 частина 3 від 28.05.2021...
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Холостяк 11 сезон випуск 12 частина 1. Фінал від 21.05.2021...
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Холостяк 11 сезон випуск 12 частина 2. Фінал від 21.05.2021...
Цієї весни на СТБ відбудеться свято справжнього кохання! У романтичному реаліті Холостяк 12 сезон Алекс Топольський відкриє своє серце та душу для того, аби по-справжньому закохатися, знайти жінку, яка розумітиме його з півслова, та стати поруч з обраницею найщасливішою людиною у світі. Чи знайде Алекс Топольський кохання на проєкті? Слідкуйте за романтичними пригодами холостяка разом із нами – дивіться проєкт Холостяк 12 сезон скоро на СТБ.