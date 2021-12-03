Кого обрала Злата Огнєвіч у фіналі проєкту «Холостячка»-2?

Добіг кінця фінальний 12 випуск проєкту «Холостячка»-2. Злата Огнєвіч зробила свій вибір і сказала «так» одному з чоловіків. Хто ж став її обранцем: Дмитро чи Андрій? Дізнайтесь далі.

Наприкінці 12 тижня «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч мала зробити найскладніший вибір проєкту. І Дмитро, і Андрій викликали в неї щирі почуття. Проте лише в одного з них вона була закохана.

Дмитро зізнався Златі, що до знайомства з нею був закритим через страх, що почуття можуть його поранити. Та на проєкті чоловік змінився. Його почуття до Злати виявилися сильнішими за будь-який страх, і він зрозумів, що може кохати і не боятися нічого.

«Коли я казав, що закоханий у тебе, — це не так. Я насправді тебе кохаю. Виходь за мене», — зробив дівчині пропозицію руки і серця Дмитро.

Андрій Задворний також зізнався Златі у своїх почуттях.

«Ти важлива для мене. Уже на Кіпрі я точно зрозумів, що закохався. Але тоді чомусь я не наважився розповісти тобі про свої почуття. Ти є причиною мого щастя. Поруч з тобою я думаю про дітей, про дім, про сім’ю. Я хочу робити тебе щасливою… Я кохаю тебе. Виходь за мене», — сказав Андрій Холостячці.

Настав момент істини, і Злата Огнєвіч повідомила своє рішення чоловікам. Її обранцем став… Андрій Задворний.

«Не кожна закоханість може перерости в кохання. Ми обоє це знаємо. Але моя закоханість переросла… Я кохаю тебе. Я кажу тобі так. Я готова створити з тобою сім’ю», — сказала Злата Андрієві!

На проєкті «Холостячка»-2 склалася пара. Своє серце дівчина віддала Андрієві Задворному.

Чи залишилися разом Злата і Андрій після закінчення реаліті? Як пережив розрив Дмитро? І як зараз справи в інших чоловіків?

Про все це дізнайтеся вже наступної п’ятниці, 10 грудня, на фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту»!

Більше на тему: Вибір Злати Огнєвіч та пропозиція руки і серця: як пройшов фінальний 12 тиждень на проєкті «Холостячка»-2?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.