Кого обрала Злата Огнєвіч у фіналі проєкту «Холостячка»-2?

Добіг кінця фінальний 12 випуск проєкту «Холостячка»-2. Злата Огнєвіч зробила свій вибір і сказала «так» одному з чоловіків. Хто ж став її обранцем: Дмитро чи Андрій? Дізнайтесь далі.

Наприкінці 12 тижня «Холостячки»-2 Злата Огнєвіч мала зробити найскладніший вибір проєкту. І Дмитро, і Андрій викликали в неї щирі почуття. Проте лише в одного з них вона була закохана.

Дмитро зізнався Златі, що до знайомства з нею був закритим через страх, що почуття можуть його поранити. Та на проєкті чоловік змінився. Його почуття до Злати виявилися сильнішими за будь-який страх, і він зрозумів, що може кохати і не боятися нічого.

Андрій Задворний також зізнався Златі у своїх почуттях.

Настав момент істини, і Злата Огнєвіч повідомила своє рішення чоловікам. Її обранцем став… Андрій Задворний.

На проєкті «Холостячка»-2 склалася пара. Своє серце дівчина віддала Андрієві Задворному.

Чи залишилися разом Злата і Андрій після закінчення реаліті? Як пережив розрив Дмитро? І як зараз справи в інших чоловіків?

Про все це дізнайтеся вже наступної п’ятниці, 10 грудня, на фінальному пост-шоу «Холостячка. Життя після проєкту»!

