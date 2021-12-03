Кого выбрала Злата Огневич в финале проекта «Холостячка»-2?

Подошел к концу финальный 12 выпуск проекта «Холостячка»-2. Злата Огневич сделала свой выбор и сказала «да» одному из мужчин. Кто же стал ее избранником: Дмитрий или Андрей? Узнайте далее.

В конце 12 недели «Холостячки»-2 Злате Огневич предстояло сделать самый сложный выбор проекта. И Дмитрий, и Андрей вызывали у девушки искренние чувства. Тем не менее, только в одного из них она была влюблена.

Дмитрий признался Злате, что до знакомства с ней был закрытым из-за страха, что чувства могут его ранить. Но на проекте мужчина изменился. Его чувства к Злате оказались сильнее любого страха, и он понял, что может любить и не бояться ничего.

«Когда я говорил, что влюблен в тебя, — это не так. Я на самом деле тебя люблю. Выходи за меня», — сделал девушке предложение руки и сердца Дмитрий.

Андрей Задворный также признался Злате в своих чувствах.

«Ты важна мне. Уже на Кипре я точно понял, что влюбился. Но тогда почему-то я не решился рассказать тебе о своих чувствах. Ты причина моего счастья. Рядом с тобой я думаю о детях, о доме, о семье. Я хочу делать тебя счастливой… Я люблю тебя. Выходи за меня», — сказал Андрей Холостячке.

Настал момент истины, и Злата Огневич сообщила о своем решении мужчинам. Ее избранником стал… Андрей Задворный.

«Не каждая влюбленность может перерасти в любовь. Мы оба это знаем. Но моя влюбленность переросла… Я люблю тебя. Я говорю тебе да. Я готова создать с тобой семью», — сказала Злата Андрею!

На проекте «Холостячка»-2 сложилась пара. Свое сердце героиня отдала Андрею Задворному.

Остались ли вместе Злата и Андрей после окончания реалити? Как пережил разрыв Дмитрий? И как обстоят дела у других мужчин?

Обо всем этом узнайте уже в следующую пятницу, 10 декабря, на финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта»!

Больше по теме: Выбор Златы Огневич и предложение руки и сердца: как прошла финальная 12 неделя на проекте «Холостячка»-2?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.