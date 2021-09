Це чудовий піар: екс-учасник «Холостячки» Юрій Рудий зізнався в істинних мотивах приходу на проєкт

На СТБ у розпалі другий сезон найкращого романтичного реаліті країни «Холостячка», в якому побудувати серйозні стосунки намагається співачка Злата Огнєвіч. Дізнатися краще Холостячку і відкрити їй своє серце зважилися найзавидніші і найуспішніші чоловіки України. Проте, як з’ясувалося після Першої вечірки, не всі з них прийшли на проєкт, щоб відкритися почуттям. Учасник, що вибув у першому випуску, Юрій Рудий зізнався, що вирішив використати можливість з’явитися на телебаченні. Про бажання бути впізнаваним він розповів редакції сайту Viva.ua відразу після вибування з проєкту.

Злата попрощалася з Юрієм ще під час Першої вечірки, аргументуючи своє рішення тим, що відчула з боку учасника агресію.

Зачеплений таким поворотом подій Юрій у відповідь припустив, що рішення Злати пов’язане з її страхом перед сильними чоловіками, яким він себе вважає.

Проте, навіть після проєкту образа чоловіка не вичерпалася. В інтерв’ю для популярного видання він зізнався, чому насправді прийняв рішення прийти в реаліті.

Також екс-учасника обурило, що у першому ефірі йому не було приділено належної кількості часу. Варто зазначити, що зйомки Першої вечірки тривають довше ніж 30 годин, в той час, як у випуск входять найважливіші моменти спілкування Холостячки з чоловіками.

Сама Холостячка зазначає, що чоловікам, чиї наміри не збігаються з її цілями, не місце у реаліті.

Чи зможуть претенденти на серце Злати Огнєвіч, що залишилися, довести, що їхні мотиви щирі, і чи народяться в другому сезоні справжні почуття, дивіться в наступних випусках проєкту «Холостячка» щоп’ятниці о 19:00 на СТБ.

