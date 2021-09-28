Это отличный пиар: экс-участник «Холостячки» Юрий Рудый признался в истинных мотивах прихода на проект

На СТБ в разгаре второй сезон лучшего романтического реалити страны «Холостячка», в котором построить серьезные отношения пробует певица Злата Огневич. Узнать лучше Холостячку и открыть ей свое сердце решились самые завидные и успешные мужчины Украины. Однако, как выяснилось после первой вечеринки, не все из них пришли на проект с целью открыться чувствам. Участник, выбывший в первом выпуске, Юрий Рудый признался, что решил использовать возможность появиться на телевидении. О желании быть узнаваемым он рассказал редакции сайта Viva.ua сразу после выбывания из проекта.

Злата попрощалась с Юрием еще во время Первой вечеринки, аргументируя свое решение тем, что ощутила со стороны участника агрессию.

«Я рассчитывала на интерес ко мне, вопросы, но у тебя их не было. Сейчас и у меня нет вопросов, как и розы для тебя», — с такими словами попрощалась Холостячка с мужчиной на своей первой церемонии роз.

Задетый таким поворотом событий Юрий в ответ предположил, что решение Златы связано с ее страхами перед сильными мужчинами, которым он себя считает.

Однако даже после проекта обида мужчины не исчерпалась. В интервью для популярного издания он признался, почему на самом деле принял решение прийти в реалити.

«У меня была мотивация, так сказать, 2-в-1. Во-первых, я не исключал, что между мной и героиней случится магия, ведь встретить любовь можно где угодно. Вторая причина приземленная: участие в одном из самых рейтинговых телепроектов — это отличный пиар. Я расценил это как шанс привлечь внимание новых бизнес-партнеров», — не скрывает Юрий.

Также экс-участника возмутило, что в первом эфире ему не было уделено должного количества времени. Стоит отметить, что съемки Первой вечеринки длятся дольше 30 часов, в то время, как в выпуск входят самые важные моменты общения Холостячки с мужчинами.

«А вот что было по-настоящему несправедливым, так это то, что мою «визитку» в передаче в итоге не показали. В ту «визитку» вошли наши со старшим сыном занятия боксом, моя тренировка ММА в клетке, бэкстейдж моей сценарной деятельности — действительно крутые кадры! Думаю, создатели шоу вырезали их, так как не хотели, чтобы я получил симпатию зрителей», — убежден в заговоре СТБ Юрий.

Сама Холостячка отмечает, что мужчинам, чьи намерения не совпадают с ее целями, не место в реалити.

Смогут ли оставшиеся претенденты на сердце Златы Огневич доказать, что их мотивы искренние, и родятся ли во втором сезоне настоящие чувства, смотрите в следующих выпусках проекта «Холостячка» каждую пятницу в 19:00 на СТБ.

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