Холостячка 2 сезону Злата Огнєвіч продовжує радувати і дивувати шанувальників своєї творчості. Співачка і композиторка презентувала нову пісню «Мій назавжди», а також випустила на неї кліп. Прем’єра від Холостячки — в матеріалі.

Головна героїня романтичного реаліті «Холостячка»-2 — Злата Огнєвіч — презентувала кліп на пісню «Мій назавжди». Чуттєва робота показує, як співачка відпускає минуле і відкривається новому життю. Безумовно, і у реальному житті проєкт «Холостячка» дозволить співачці знову відкритися почуттям і довіритися чоловікові.

У сюжет закладена драматична історія: коханий артистки одружується з іншою. Але незважаючи на всю гіркоту і емоційне падіння, врешті-решт Злата відпускає хлопця та спалює його фотографію.

Режисером кліпу став Герман Нєнов. Зйомки відеокліпу проходили в Туреччині у місті Анталія навесні 2021 року.



Тепер залишається лише чекати на прем’єру романтичного проєкту осені 2021 — «Холостячка»-2, де Злата Огнєвіч точно відкриє нову сторінку в своїй історії кохання!

