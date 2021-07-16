Холостячка 2 сезона Злата Огневич продолжает радовать и удивлять поклонников своего творчества. Певица и композитор презентовала новую песню «Мій назавжди», а также выпустила на нее клип. Премьера от Холостячки — в материале.

Главная героиня романтического реалити «Холостячка»-2 — Злата Огневич — презентовала клип на песню «Мій назавжди». Чувственная работа показывает, как певица отпускает прошлое и открывается новой жизни. Безусловно, и в реальной жизни проект «Холостячка» позволит певице вновь открыться чувствам и довериться мужчине.

«”Мій назавжди” — это новая история моей жизни. Я закрываю страницы прошлого и начинаю все с чистого листа, новый раздел своей любовной истории», — призналась Злата.

В сюжет заложена драматическая история: возлюбленный артистки женится на другой. Но несмотря на всю горечь и эмоциональное падение, в конце концов, Злата отпускает парня и сжигает его фотографию.

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Режиссером клипа стал Герман Ненов. Съемки видеоклипа проходили в Турции в городе Анталья весной 2021 года.



Теперь остается лишь ждать премьеру романтического проекта осени 2021 — «Холостячка»-2, где Злата Огневич точно откроет новую страницу в своей истории любви!

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