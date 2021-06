Ксенія Мішина та Олександр Еллерт показали парні тату

Головна героїня 1 сезону проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина та її обранець і переможець реаліті Олександр Еллерт зробили парні татуювання на ногах. Закохана пара вирішила набити сердечки різних кольорів. Детальніше про це — читайте в матеріалі.

Актриса і Холостячка 1 сезону Ксенія Мішина ще під час реаліті зазначила, що у зв’язку зі своєю професією не готова робити татуювання. Тоді Олександр Еллерт на одному з побачень запропонував Ксю набити парні тату всупереч усім принципам. Однак отримав відмову. Проте Мішина пообіцяла, що, якщо у них все складеться, вона зможе знайти місце на своєму тілі, щоб засвідчити взаємне кохання.

Через рік після закінчення проєкту пара залишається разом! І на знак своїх почуттів ділиться новиною, що таки набила парні татуювання.

Ведучий проєкту Григорій Решетник прокоментував фото, написавши, що «Холостячка» — це більше, ніж реаліті. Це життя!

