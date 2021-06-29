Ксения Мишина и Александр Эллерт показали парные тату

Главная героиня 1 сезона проекта «Холостячка» Ксения Мишина и ее избранник и победитель реалити Александр Эллерт сделали парные татуировки на ногах. Влюбленная пара решила набить сердечки разных цветов. Подробнее об этом — читайте в материале.

Актриса и Холостячка 1 сезона Ксения Мишина ещё во время реалити отмечала, что в связи со своей профессией не готова делать татуировки. Тогда Александр Эллерт на одном из свиданий предложил Ксю набить парные тату вопреки всем принципам. Но получил отказ. Однако Мишина пообещала, что, если у них все сложится, она сможет найти место на своем теле, чтобы обозначить взаимную любовь.

Спустя год после окончания проекта пара остаётся вместе! И в знак своих чувств делится новостью, что таки набила татуировки.

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Ведущий проекта Григорий Решетник прокомментировал фото, написав, что «Холостячка» — это больше, чем реалити. Это жизнь!

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