Холостячка Злата Огнєвіч розповіла про своє дитинство

Стало відоме ім’я нової головної героїні найромантичнішого проєкту України. Холостячка і співачка Злата Огнєвіч змогла своїм неповторним голосом завоювати прихильність мільйонів. Зараз її життя — це сцена та овації глядачів. Однак так було не завжди. Для програми «Неймовірна правда про зірок» головна героїня проєкту «Холостячка»-2 — Злата Огнєвіч — розповіла про своє дитинство. Більше — в матеріалі.

Злата Огнєвіч розповідає, що її маму переконували обірвати вагітність. А все тому, що плід в утробі начебто завмер. Проте мама була певна, що попри все народить Злату. Тож жінку поклали до лікарні, і, не встаючи з ліжка майже всю вагітність, вона зберегла дитину.

«Я в дитинстві не плакала і навіть не розмовляла. Тому мама і бабуся переймалися, що, можливо, я не чую», — згадує Злата.

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Проте дівчинка просто чекала моменту, щоб натякнути батькам, що в них народилася справжня співачка. Адже, коли мама співала колискову, Злата починала їй підспівувати: «Спочатку в мене був спів, а потім слово».



Жили у Мурманську, згодом перебралися до Криму. Мама Злати здавала і речі, і прикраси, щоб у сім’ї були гроші на їжу.

«Ми одягалися в секонд-хенді. Я цього не соромлюся, абсолютно. Я собі перешивала сукні, джинси і носила по три роки», — згадує Холостячка.

На подив, Злата була доволі бешкетною дитиною. Часто батькам доводилося карати доньку, щоб хоч якось її втихомирити. І коли всі покарання втратили сенс, мама вирішила віддати Злату до музичної школи.

«Були моменти, що мене і ремінцем виховували, і на гречці в кутку я стояла. Це було боляче. Але я все одно робила шкоду (сміється. ― Прим. ред.). Так, я на всіх поверхнях імітувала, що граю на фортепіано. Тому бабуся одного дня о 3 ночі привезла фортепіано, і я одразу сіла за нього грати. Проте, коли почався підлітковий період, я хотіла підірвати музичну школу, розбити своє фортепіано. Мені було лінь, адже хотілося гуляти з подружками. Згодом розпочався булінг, адже однолітки мене тролили, казали, що я нікчема, а все через те, що я була співачкою».

«Так це ж я!!! З широкою усмішкою, відкритим серцем і вічною спрагою пригод. Мій вірний друг — найкращий інструмент — фортепіано “Україна” привезла улюблена бабуся Ліда з Кривого Рогу до Криму. Уявляєте, який шлях пройшов інструмент… Сукню купила мама, в секонд-хенді. Я пам’ятаю, що вона була з Польщі. У католиків є звичай — вести діток на причастя, і дівчаток одягають ось у такі красиві сукні під час церемонії (на ньому навіть залишилися краплі воску). Я співала в цій сукні пісні про принцес і Білосніжку, вела дитячі ранки і одягла на свій перший вокальний конкурс».

Зараз Злата ― сильна духом людина. І попри складний шлях до успіху та не менш складне, але щасливе дитинство, сьогодні Холостячка пишається своїм минулим.

«Це все мене навчило бути щасливою людиною і дякувати за все, що у мене є», — підсумувала Злата Огнєвіч.

Video: Холостячка Злата Огнєвіч розповіла про своє дитинство Холостячка і співачка Злата Огнєвіч розповіла про своє дитинство. Фото з дитинства Холостячки Злати Огнєвіч - дивіться в матеріалі СТБ

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