Стало известно имя новой главной героини самого романтического проекта Украины. Холостячка и певица Злата Огневич смогла своим неповторимым голосом завоевать любовь миллионов. Сейчас ее жизнь — это сцена и овации зрителей. Но так было не всегда. Для программы «Неймовірна правда про зірок» главная героиня проекта «Холостячка»-2 — Злата Огневич — рассказала о своем детстве. Больше — в материале.

Злата Огневич рассказывает, что ее маму убеждали прервать беременность. А все потому, что плод в утробе вроде замер. Однако мама была уверена, что, несмотря на все, родит Злату. Поэтому женщину положили в больницу, и, не вставая с постели почти всю беременность, она сохранила ребенка.

«Я в детстве не плакала и даже не разговаривала. Поэтому мама и бабушка боялись, что, возможно, я не слышу», — вспоминает Злата.

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Однако девочка просто ждала момента, чтобы намекнуть родителям, что у них родилась настоящая певица. Ведь, когда мама пела колыбельную, Злата начинала ей подпевать: «Сначала у меня было пение, а затем слово».

Жили в Мурманске, затем перебрались в Крым. Мама Златы сдавала и вещи, и украшения, чтобы у семьи были деньги на еду.

«Мы одевались в секонд-хенде. Я этого не стесняюсь, абсолютно. Я себе перешивала платья, джинсы и носила по три года», — вспоминает Холостячка.

На удивление, Злата была довольно озорным ребенком. Часто родителям приходилось наказывать дочь, чтобы хоть как-то ее успокоить. И когда все наказания потеряли смысл, мама решила отдать Злату в музыкальную школу.

«Были моменты, что меня и ремешком воспитывали, и на гречке в углу я стояла. Это было больно. Но я все равно шкодничала (смеется. ― Прим. ред.). Да, я на всех поверхностях имитировала, что играю на фортепиано. Поэтому бабушка однажды в 3 ночи привезла фортепиано, и я сразу села за него играть. Но когда начался подростковый период, я хотела подорвать музыкальную школу, разбить свое фортепиано. Мне было лень, ведь хотелось гулять с подружками. Впоследствии начался буллинг, ведь сверстники меня тролили, говорили, что я ничтожество, а все потому, что я была певицей».

«Да это же я!!! С широкой улыбкой, открытым сердцем и вечной жаждой приключений. Мой верный друг — лучший инструмент — фортепиано “Украина” привезла любимая бабушка Лида из Кривого Рога в Крым. Представляете, какой путь проделал инструмент… Платье купила мама, в секонд-хенде. Я помню, что оно было из Польши. У католиков есть обычай ― вести деток на причастие, и девочек одевают вот в такие красивые платья во время церемонии (на нём даже остались капли воска). Я пела в этом платье песни о принцессах и Белоснежке, вела детские утренники и надела на свой первый вокальный конкурс».

Сейчас Злата ― сильный духом человек. И несмотря на сложный путь к успеху и не менее сложное, но счастливое детство, сегодня Холостячка гордится своим прошлым.

«Это все меня научило быть счастливым человеком и благодарить за все, что у меня есть», — подытожила Злата Огневич.

Video: Холостячка Злата Огневич рассказала о своем детстве Холостячка и певица Злата Огневич рассказала о своем детстве. Фото из детства Холостячки Златы Огневич - смотрите в материале СТБ

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