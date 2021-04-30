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Реакция сети на грядущий проект «Холостячка»-2 и главную героиню Злату Огневич

30.04.2021

Новый сезон проекта «Холостячка» стартует уже этой осенью. Вчера стало известно имя главной героини романтического реалити. Певица и композитор Злата Огневич будет строить отношения и искать настоящую любовь на ваших глазах. Тем временем телеканал СТБ оглашает кастинг мужчин. А редакция STB.UA собрала отклики и реакцию зрителей на грядущий проект «Холостячка»-2 и главную героиню Злату Огневич.

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Главная героиня 2 сезона проекта «Холостячка» призналась, что певице построить отношения довольно сложно. Постоянные съемки и концерты — это то, что вызывает ревность, чувство нехватки внимания и попросту непонимание со стороны мужчин. Однако теперь Злата говорит себе «Да». После болезненного разрыва отношений ей пришлось даже посещать психотерапевта. Справившись со всеми трудностями, певица обрела незаменимый опыт и понимание того, кого хочет видеть рядом с собой.    

Поклонники артистки и зрители телеканала СТБ положительно отреагировали на новость. Безусловно, ожидание 2 сезона становится еще более сложным, ведь интерес к главной героине слишком велик. 

Если вы желаете стать участником проекта «Холостячка»-2 и побороться за сердце главной героини Златы Огневич — заполняйте АНКЕТУ.  

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