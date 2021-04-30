Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Неужели Алексей Тригубенко придёт на 2 сезон проекта «Холостячка»?

30.04.2021

Телеканал СТБ объявил новую главную героиню романтического реалити «Холостячка». Уже осенью 2021 года певица и композитор Злата Огневич будет искать свою любовь на глазах у всей страны. Первая реакция зрителя уже есть. Но главное, что и экс-участник прошлого сезона «Холостячки» Алексей Тригубенко задумывается пойти вновь на проект. Неужели завидный холостяк придёт бороться за сердце Златы Огневич? Читайте в материале.

Интерес к проекту «Холостячка» бьет все рекорды. Теперь, когда телеканал СТБ объявил имя главной героини, желающих покорить сердце певицы стало еще больше. Среди всех и финалист 1 сезона реалити «Холостячка» — Алексей Тригубенко. Сразу же после выхода ролика Леша взялся за телефон и запечатлел свое выражение лица. Если кратко, то в глазах читалось: «А что, так можно было?».

Также Леша спросил, может ли подать заявку на участие. Бесспорно, Алексея много зрителей будут рады видеть вновь на проекте. Ведь популярность мужчины и статус завидного холостяка лишь возрастают. 

Поэтому, если Алексей Тригубенко таки надумает побороться за сердце главной героини 2 сезона проекта «Холостячка» — Златы Огневич, анкету можно заполнить на нашем сайте! .    

Больше по теме: Новой Холостячкой на СТБ стала певица Злата Огневич

Увидим ли мы Лешу осенью на Первой вечеринке — пока остается загадкой. 

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить