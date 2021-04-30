Телеканал СТБ объявил новую главную героиню романтического реалити «Холостячка». Уже осенью 2021 года певица и композитор Злата Огневич будет искать свою любовь на глазах у всей страны. Первая реакция зрителя уже есть. Но главное, что и экс-участник прошлого сезона «Холостячки» Алексей Тригубенко задумывается пойти вновь на проект. Неужели завидный холостяк придёт бороться за сердце Златы Огневич? Читайте в материале.

Интерес к проекту «Холостячка» бьет все рекорды. Теперь, когда телеканал СТБ объявил имя главной героини, желающих покорить сердце певицы стало еще больше. Среди всех и финалист 1 сезона реалити «Холостячка» — Алексей Тригубенко. Сразу же после выхода ролика Леша взялся за телефон и запечатлел свое выражение лица. Если кратко, то в глазах читалось: «А что, так можно было?».

Также Леша спросил, может ли подать заявку на участие. Бесспорно, Алексея много зрителей будут рады видеть вновь на проекте. Ведь популярность мужчины и статус завидного холостяка лишь возрастают.

Поэтому, если Алексей Тригубенко таки надумает побороться за сердце главной героини 2 сезона проекта «Холостячка» — Златы Огневич, анкету можно заполнить на нашем сайте! .

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Увидим ли мы Лешу осенью на Первой вечеринке — пока остается загадкой.

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